Katarakt günlük yaşamanızı etkilemesin

Erişkinlerde katarakt ameliyatının yaygın olarak Fako yöntemiyle yapıldığını kaydeden Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Prof. Dr. Sinan Emre, "Deneyimli ellerde bu ameliyat 10-12 dakika sürüyor" dedi. Kataraktın, gözün doğal yapısında bulunan lensin şeffaflığını kaybetmesi sonucu oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Sinan Emre, "Katarakt oluşan hastalarda görme yetisi yavaş yavaş azalır ve kişi günlük hayati fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek duruma gelir. Kişinin araba kullanmasını, gazete okumasını, sosyal hayatını, hobilerini yapmasını etkilediği zaman katarakt bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.



DOĞUMSAL KATARAKT

Doğumsal kataraktın bebeklerde ortaya çıkan ve tedavi edilebilir bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emre, "Eğer katarakt çok yoğunsa hiç beklenmeden ameliyat gereklidir" dedi. Eskiden doğumsal katarakt tedavisinde katarakt alındıktan sonra bebeğin görmesinin kontakt lensle sağlandığını dile getiren Prof. Dr. Sinan Emre, "Teknolojinin gelişmesiyle bebekler için özel üretilen göz içi lensleri de bir seçenek. Fakat bunun için bebeğin belirli bir yaşa ulaşması gerekiyor" dedi. Erişkinlerde katarakt ameliyatının yaygın olarak Fako yöntemiyle yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Emre, "Deneyimli ellerde bu ameliyat 10-12 dakika sürüyor. Hasta damlayla uyuşturuluyor, kendinden geçmiyor fakat operasyon sırasında ağrı da çekmiyor. Katarakt çok yoğun değilse operasyon sonrası süre de kısalıyor" diye konuştu.