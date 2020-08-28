Kozmetik dermatolojide güncel tedavi yaklaşımları

Ekol Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Arısoy, kozmetik dermatolojide yaşanan son gelişmeler ve sık kullanılan uygulamalar olan Plasmage uygulaması, Aqua Peel ile cilt bakımı, ben ve siğil tedavisi, gençlik aşısı ve PRP tedavileri hakkında bilgiler verdi.



PLASMAGE UYGULAMASI:

Plasmage, birçok estetik cerrahi işleme alternatif olarak geliştirilen CE belgeli bir uygulamadır. Plasmage ameliyatsız göz kapağı estetiği, göz altı ve göz çevresi sıkılaştırma, dudak üstü çizgiler, leke tedavisi, akne tedavisi, ben, siğil tedavisi, akne ve diğer nedenlerden kaynaklanan skarların düzeltilmesi, çatlak tedavisi gibi alanlarda kullanılır.



KULLANIM ALANLARI

Göz Kapağı Sarkmaları: Göz kapağı üzerindeki sarkmalar Plasmage'in yüksek enerjili başlıkları ve azot gazı ve su buharı ile birlikte uygulanarak sarkma olan bölgeleri tedavi eder. Uygulama acısızdır ve günlük yaşantınıza hemen dönebilirsiniz. Ben ve Siğil Tedavisi: Uygulama öncesi lokal anestezik krem ile bölge uyuşturulur, et beni veya siğil olan bölgelere plasmage uygulanır. Uygulama yapıldıktan sonra bölgede kabuk oluşur, bu kabuklar 3-10 günlük süreçte kendiliğinden dökülür.



AQUA PEEL İLE CİLT BAKIMI

Aqua peel cilt bakımı ve yenileme alanında birçok sorunu gidermek için kullanılır. İşlem süresi 20-30 dakika arasında değişiklik gösterir. Gözle görülür kırışıklıkların giderilmesinde, akne leke ve siyah noktaların temizlenmesinde, ölü hücrelerin atılmasında ve temizlenmesinde yardımcı olur. Cildin yenilenip pürüzsüz hale gelmesinde katkı sağlar. Sonuçları hemen gözle görülür.



GENÇLİK AŞISI

Vücudun doğal yapı taşlarından biri olan hyaluronik asit deride bol miktarda bulunur. Gençlik aşısının temel amacı derideki hyaluronik asit miktarını arttırmak ve bu düzeyde yüksek oranda korunmasını desteklemektir. Bu yeniden yapılanmayla derimiz eski ışıltısını kazanırken, doğal bir şekilde nemlenir, kollajen ve elastin aktivitesi artar, zararlı serbest radikallerin etkileri azaltılır.



PRP UYGULAMALARI

PRP kişiden küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak ilgili vücut bölgesine enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. Kozmetik dermatolojide cilt gençleştirmenin yanı sıra yara izleri, çatlakların giderilmesi, saç dökülmeleri lekelerin tedavisinde de kullanılan PRP, vücuda yabancı madde ve ilaç vermeden doğal destek sağlar.