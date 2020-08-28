Haberler Yaşam Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu!

Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu!

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı.

28.08.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,17:20