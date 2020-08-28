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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu!

Maria ile afişi izleyiciyle buluştu!

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini İntepe, Jessica May ve ’in paylaştığı Maria ile ’nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı.

Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu!

28.08.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,17:20

Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, Maria ile Mustafa'nın yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor.

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