Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, Maria ile Mustafa'nın yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor.
Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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