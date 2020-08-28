Özel Ege Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergün Temiz, tiroid hastalıklarının cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi. Tiroid kanseri tedavisinin cerrahi olduğunu belirten Op. Dr. Ergün Temiz, "İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroid kanseri çıkan hastalarda, hastalığın genişliğine göre tiroid bezinin tamamının çıkarılması cerrahisi olan total tiroidektomi veya yarısının alınması olan hemitiroidektomi önerilebilir" diye konuştu.



TEKRAR EDEBİLİR

LENF bezlerinde de tutulum varsa boynun orta ve yan kısımlarında yer alan lenf bezi bölgelerinin birlikte çıkarılabileceğini anlatan Dr. Temiz, "Cerrahinin genişliği hastanın tiroid kanserinin evresine göre yapılır" dedi. Tiroid bezinin tamamen çıkarıldığı total tiroidektomi işleminin tecrübeli ellerde yapılması halinde operasyona bağlı komplikasyonların (ses tellerinin yaralanması ve bezlerde hasar) yüzde 1'in altında olduğunu belirten Op. Dr. Temiz, "Tiroid bezinin hepsinin çıkartılmadığı durumlarda 10 yıllık uzun dönemde hastaların yüzde 50'sinde hastalık tekrar etmektedir (örneğin multinoduler guatrda olduğu gibi) ve 2'inci cerrahi girişim gerekirse bu işleme ait riskler 8-10 kat daha fazladır" dedi. Bazı durumlarda boynun yan tarafında yer alan lenf bezlerinin de çıkartılması gerekebileceğini kaydeden Op. Dr. Temiz, "Operasyon sonrası kişinin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan tiroid hormonunu dışarıdan ilaç olarak vermek gerekir" diye konuştu.