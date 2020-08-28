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Haberler Yaşam Türkiye’nin yüzde 68’i salgını ciddiye alıyor

’nin yüzde 68’i salgını ciddiye alıyor

Türkiye’nin yüzde 68’i salgını ciddiye alıyor
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Türkiye'nin birçok üniversitesinden bilim insanı, Kovid-19 salgınının etkilerine ilişkin hem sağlık çalışanlarıyla hem de değişik yaş gruplarıyla araştırma yaptı - İbn Haldun, Çanakkale Onsekiz Mart ve Marmara üniversitelerinin 3 bin 703 kişiyle yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 68'i salgını ciddiye alıyor. Araştırmaya göre 15 farklı branştaki doktorların yüzde 70'i pandemi hastanesinde görev yaptı. Salgın süresince doktorların yarısı bulaş riskine karşı ailesiyle evini ayırdı. Salgın sürecinde hastaneye başvuranların yüzde 31,3'ünün sigarayı bıraktığı tespit edilirken, korona hastalarının neredeyse yarısında tat ve koku alma duyularında azalma olduğu belirlendi.

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