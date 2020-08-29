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Akıllı yaşamı genişlet

Akıllı yaşamı genişlet
Giriş Tarihi: 29.8.2020

AKILLI yaşam stratejisi kapsamında akıllı bileklik, akıllı saat, kulaklık gibi giyilebilir teknolojiler ve ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten Honor, Avrupa'nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020'de yeni ürünlerini teknoloji severlerle buluşturacak. Akıllı ve birbiriyle bağlantılı bir yaşam hedefiyle duyurduğu bu strateji kapsamında Honor, önümüzdeki dönemde satışa sunmaya hazırlandığı yeni ürünleri ilk defa 4 Eylül Cuma günü IFA 2020 kapsamında düzenlenecek basın toplantısında duyurmaya hazırlanıyor.

ONLINE YAYINLANACAK
"AKILLI yaşamı genişlet" mottosu altında tanıtılacak yepyeni teknolojiler arasında akıllı saatten, dizüstü bilgisayara, tablet ve diğer ekosistem ürünlerine kadar geniş bir ürün skalası yer alıyor. Türkiye saati ile 12.25'te başlayacak olan konferans, online olarak da dünyanın her yerindeki teknoloji meraklıları tarafından izlenebilecek.

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