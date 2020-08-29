Şakir Süter ödülü Başkan’dan

9. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Bergamalı gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 9'ncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödüllerinden biri de Yeni Asır'ın oldu.



SÜTER AİLESİ DE ORADAYDI

BERGAMA Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Süter Ailesi, protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı. Törenin selamla konuşmasını aile adına Ali İhsan Süter gerçekleştirdi.



BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu da "Aramızdan çok erken ayrılmış duayen bir gazetecinin, bu yarışma vesilesi ile yaşatılıyor olması çok önemli" diye konuştu. Konuşmalarının ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada Araştırma-İnceleme Dalı Ödülü, "Piraye Hanım'ın Yassıada Mektupları" haberi ile Yeni Asır Gazetesi editörlerinden Hacer Önoğlu Ülger'e verildi.

