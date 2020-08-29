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Haberler Yaşam Tesla uygulamasına Apple’dan engel!

uygulamasına ’dan engel!

Tesla uygulamasına Apple’dan engel!
Giriş Tarihi: 29.8.2020

TESLA araç sahiplerinin Apple Watch üzerinden araçlarını yönetmelerini sağlayan üçüncü parti Tesla uygulamasına Apple'dan darbe geldi. Üçüncü taraf API'lerin kötüye kullanımını neden gösteren şirket, uygulamaya yeni güncelleme gelmesine izin vermedi. Tesla'dan bağımsız bir uygulama olan Watch App for Tesla, Kim Hansen adındaki bir yazılımcı tarafından geliştirilmişti. Uygulama kendine has bir API aracılığıyla Apple Watch saatleri uzaktan kumandaya çeviriyordu. Apple'ın geliştiriciye gönderdiği e-postada, uygulamanın Tesla tarafından yazılı onay alınmadan güncellenemeyeceği belirtildi.

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