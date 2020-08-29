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Ziynet gelinin çeyrek damadın

Ziynet gelinin çeyrek damadın
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aileler arasında yıllardır yaşanan "Takı kimindir?" tartışmasına kökten çözüm buldu. Kurul, kadına özgü ziynet eşyalarının gelinin kişisel malı olduğuna, ancak düğünde takılan gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile nakit paranın kime takıldıysa ona aittir olması gerektiğine karar verdi.

KAMERALARA BAKILACAK
Konu ile ilgili Yeni Asır'a konuşan Avukat Sinem Hacıeminoğlu, "Bu kararla birçok ziynet davaları emsal bir kararla sonuçlanacaktır" dedi. Hacıeminoğlu, "Gelin veya damattan hangisinin ailesi tarafından verildiğine bakılmaksızın ziynet eşyasının tümünün kadının kişisel malı olduğu yönündeki kararlar sıkıntı yaratıyordu. Kısa ve öz ifade edilmesi gerekirse; bu kararla 'ziynete ilişkin genel ilke' belirlenmiştir" diye konuştu. Avukat Meltem Bozkurt ise "Şimdi asıl tartışma boşanan çiftler arasında 'Sana takıldı, hayır bana takıldı' şeklinde çıkacak. Bunun için kameralara daha fazla iş düşüyor" dedi.

FATİH ŞENDİL

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