Büyük Taarruz’a ilham veren rüya

Atatürk'ün emir eri Hasan Naili Ünal'ın vefatından önce emekli General Bulut Ömer Mimiroğlu'na anlattığı anısından: Atatürk, Afyon Kocatepe'deki karargâhta gece geç saatte uyandı. Komutanları çadırına çağırarak Rüyasında Sultan Alparslan'ın kendisine 'Taarruzu, 26'sında başlat, biz de sizinle birlikte olacağız' dediğini anlattı. Sonra da taarruzun 26 Ağustos'ta başlayacağı emrini verdi.





Atatürk'e uzun yıllar hizmet eden emir eri Hasan Naili Ünal'ın paylaştığı anısına göre Atatürk, Büyük Taarruz öncesi Sultan Alparslan'ı rüyasında gördü. Alparslan, "Taarruz'u 26'sında başlat, biz de sizinle birlikte olacağız" dedi.





Yaşananları SABAH'a anlatan Emekli General Bulut Ömer Mimiroğlu'nun verdiği bilgiye göre Ünal ile Foça'da görev yaptığı sırada tanıştı. Ünal, Mimiroğlu'na Mustafa Kemal Paşa ile ilgili birçok anısını anlattı. Bunlardan birisi de işgal güçlerinin yurttan kovulmasındaki en önemli aşama olan Büyük Taarruz esnasında, Mustafa Kemal Paşa'nın gördüğü rüya oldu.





ATATÜRK TÜRK TARİHİNİ İYİ BİLİRDİ

Ünal, vefatından kısa süre önce tanıştığı Mimiroğlu'na, Büyük Taarruz öncesinde yaşananları şöyle anlattı: Atatürk, Afyon Kocatepe'deki karargâhta gece geç saatte uyanarak bana seslendi. Çay demlememi ve komutanlara haber vermemi istedi. Komutanlar kısa süre içinde Atatürk'ün çadırına geldi ve çok uzun sürmeyen bir toplantı yaptı.



Bu toplantıda Atatürk yanına çağırdığı birlik komutanlarına gece bir rüya gördüğünü ve bu rüyada Alparslan ile birlikte olduğunu söyledi. Rüyasında Alparslan'ın kendisine 'Taarruzu, 26'sında başlat, biz de sizinle birlikte olacağız' dediğini ifade etti. Sonra da taarruzun 26 Ağustos günü başlayacağı konusunda emirlerini iletti."

Mimiroğlu, Ünal'ın anısını değerlendirirken "Atatürk bu rüyayı gerçekten görmüş müdür yoksa birlik komutanlarına manevi güç vermek için mi böyle bir rüyadan bahsetmiştir, bunu bilemeyiz. Ama şunu anlıyoruz ki o, Türk tarihini çok iyi bilen birisi. Kısa süren yaşamında çok önemli tarihleri, tarihsel olaylarla bütünleştirmeyi başarmıştır" dedi.