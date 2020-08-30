Koronayı yenen doktor gençlere seslendi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada korona virüse yakalanan ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Dr. Volkan Yarar, yoğun bakım servisinde entübe vaziyette yaklaşık olarak 3 hafta tedavi gördükten sonra iyileşerek alkışlar arasında taburcu edildi. 41 yaşındaki Dr. Yarar, tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı.



ORGAN YETMEZLİĞİ GELİŞTİ

Nisan ayında kanser tanısı ile yatan bir hastanın tedavisi sırasında virüse yakalandığını söyleyen Yarar, "Tedavi sürecim diğer arkadaşlarıma göre biraz farklı seyretti. Hastalığı olabilecek en ağır bir şekilde geçirdim. 9 Eylül Üniversitesi'nde servisteyken kötüleşmem üzerine yoğun bakıma alındım. 3 haftalık yoğun bakım süreci oldu. 2 haftası solunum cihazına bağlı entübe olarak geçti. Olabilecek en kötü organ yetmezlikleri gelişti. Çok şükür sevenlerimizin duaları ile oradaki hocalarımızın, özellikle başta Necati Hocamız ve yoğun bakım ekibinin çabaları ile hayata tutundum" diye konuştu.



3 AY GEÇMESİNE RAĞMEN

Tedavi sonrasında Balıkesir'e sevk edilen Dr. VolkanYarar, iki haftalık fizik tedavi sürecinden sonra taburcu oldu. Hastalığının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen bir takım işlevleri ancak yeni yeni kazandığını söyleyen Yarar, "Hala yüzde yüz atlatmış değilim. Çabuk yorulmam, hareket ve nefes darlığım ağır işlerde devam ediyor. Filmlerimde de akciğerim eski haline hala dönmüş değil" şeklinde konuştu.



HERKES DUYARLI OLMALI

Gençleri uyaran Dr. Volkan Yarar, "Bize bir şey olmaz demeyin. Hastalık o kadar yıpratıcı ki, tek kişilik odada izole ediliyorsunuz. Yalnız kalıyorsunuz. Orada yaşadığınız ilk duygu yalnızlık ve ölüm korkusu. İlerleyen süreçte nefes darlığı ve bilinç kaybı var. O yüzden bu koruyucu önlemlere devam etmezsek, toplumdaki mağdur sayısı artacak. Biz sağlık personeli olarak taşın altına elimizi koyarken, tüm vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

SUAT SALGIN