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EBA TV yayınları özel içerikleriyle yarın başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan EBA TV'yi yayına alan TRT, yarın başlayacak 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamladı.

TRT EBA TV yayınları özel içerikleriyle yarın başlayacak

AA

30.08.2020, 14:43

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi.
Yaz dönemi yayınlarında derslerin yanı sıra "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" programı, TRT EBA TV'nin üç kanalında da ekranlara geldi. Sanat, kültür, bilim, spor ve yaşam becerileri gibi çocukların yeteneklerini yakından ilgilendiren alanlarda birçok program izleyiciyle buluştu.

Velilere yönelik "Bizden" programı, öğretmenlere rehberlik eden "Öğretmenler Odası" ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı "Hazır Mısın?", TRT EBA TV'nin özgün programları arasında yer aldı.

Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da devam edecek.

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