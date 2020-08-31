1 askerin daha cansız bedenine ulasıldı

GİRESUN'DA, sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedenine arama- kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesindeki dere yatağında ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
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