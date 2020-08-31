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Haberler Yaşam Meghan Markle ve Prens Harry'nin Bodrum çıkarması! Gizli tatil yapmışlar!

ve 'nin çıkarması! Gizli tatil yapmışlar!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olaylı çifti ve 'nin 'da tatil yaptıkları ortaya çıktı. Üç yıl önce Bodrum'a gelen çiftin kaldıkları villa ilk kez görüntülendi. Kraliyetin olaylı çifti, tüm haklarını bırakarak ABD'ye yerleşti.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin Bodrum çıkarması! Gizli tatil yapmışlar!

TAKVİM

31.08.2020, 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,13:38

İngiliz Kraliyet ailesinin olay çifti Prens Harry ile Meghan Markle'ın, evlenmeden bir yıl önce gizli saklı Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı... Amerikalı Kraliyet muhabirleri Carolyn Durrand ve Omid Scobie tarafından yazılan 'Finding Freedom' adlı kitaptaki detaylara göre ünlü çift, üç yıl önce Bodrum'a demir attı. Prens Harry ile Meghan Markle, yoğun önlemler sayesinde kimse tarafından fark edilmeden Yalıkavak'ta konakladı.

KUYUMCULARI DOLAŞTILAR

Dünyanın gözde çifti, geceliği 3 bin TL olan Yalıkavak'taki özel havuzlu 'Villa Prestige' isimli bir villada kaldı. Meghan Markle'ın, Türk takı firması olan Kısmet by Milka'ya ait tasarımlar satan bir kuyumcuyu da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Markle'ın sık sık taktığı 'Fatma'nın eli' figürlü yüzüğü de Harry, buradan satın aldı.

YALIKAVAK'TA BU VİLLADA KONAKLADILAR

Prens Harry, konaklamak için geceliği 3 bin TL'lik bir villa seçerek geceliği 30 bin TL'lik villalarda kalan bizim sözde sosyetiklere de görgü dersi verdi.
Prens Harry ile Markle'ın haberini yapan İngiiz basını, Türkiye'ye de övgüler yağdırdı.

Gözde çiftin kaldığı villa, Yalıkavak manzarasına sahip.

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