Müge Anlı canlı izle 31 Ağustos Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 31 Ağustos Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Yasin, Hami'den korktuğu için müdahale edemediğini söyledi. Hami'nin susma hakkını kullandığı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirildikleri görüntüler ve sorgulandıkları süreçten bilgiler aktarıldı. Hami'nin suçlamaları reddettiği gösterildi. Hami ve Gülüzar'ın geldiklerinden beri çelişkili ifadeler kullandıkları belirtildi.

17 Ağustos 2020 günü Bursa'dan kaybolan Mehmet Efe'nin 16 yaşında olduğu lise ikinci sınıfta olduğu yanına giderken kimlik ve 150 TL para aldığı belirtildi. Mehmet Efe'nin uzaktan bir akrabası olan Hakan'dan şüphelendiğini söyleyen amcası anne ve babasının ayrı olduğu ve ilk başta Adana'da yaşayan annesinin yanına gitmiş olabileceğini düşündüğünü ama orada olmadığı bilgisini paylaştı. Canlı yayında Selçuk ile Amcası Gül Ali Memiş kavuştu… Selçuk'un amcasının kopyası olduğunu belirtildi. Gül Ali Bey kendisinin 1995 yılında askerden geldiğini Selçuk'un o dönem kaybolduğunu kimliği olmadığını kaybolunca ev sahibi olan zengin bir aileden şüphelendiklerini beyan etti.