Zihin açan besinler

Sonbaharın yaklaşmasıyla çoğu kişi; zihin yorgunluğu, unutkanlık ve beraberinde yapılacak işlerini aksatmaktan şikâyetçi durumda. Beslenme alışkanlıklarımızı kontrol altına alarak bu durumu hafifletmenin mümkün olduğunu söyleyen Diyetisiyen Deniz Zünbülcan, "Böyle zamanlarda ilk yapılması gereken besin tüketim kaydı tutmak. Böylece eksik beslenip beslenilmediği ortaya çıkıyor. Sonrasında ise, öğünlere bazı spesifik besinleri eklemek gerekli. Çünkü yediğimiz besinler sadece doygunluğumuzu sağlamakla kalmayıp vücudumuzun ihtiyaçlarını da karşılamakta. İşte bu spesifik besinler beynin daha verimli çalışmasının sağlıyor" dedi.



HAFIZA IÇIN KAKAO

KAKAO içerdiği flavanolların bilişsel hafızayı desteklediği çalışmalarla kanıtlanmıştır. Aynı zamanda bu flavanoller damar tıkanıklıklarını azaltmaya da yardımcıdır. Kakaoyu ham haliyle sütünüze ekleyebilir, kuru meyvelerin içerisine koyarak yiyebilirsiniz. Eğer ki kakaoyu çikolatadan sağlayacağım diyenlerdenseniz minimum %70 kakaolu olanı tercih etmelisiniz.



YAGLI BALIKLAR

SOMON, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar beyin gelişimi için önemli olan Omega- 3 yağ asidini içerdikleri için düzenli olarak tüketilmeleri çok önemlidir. Sinir iletiminin düzgün olabilmesi ve beyinde iltihaplanma riskinin en aza indirilmesinde de önemli görevler üstlenir.



ZERDEÇAL SAKINLESTIRIR

BEYİN gelişiminde faydalı olan zerdeçal, kurkumin maddesince zengindir. Ayrıca zerdeçal alzheimer, parkinson ve depresif hastalıklarda etkili olup hücre yaşlanmasını geciktirir. Yapılan bazı çalışmalarla zerdeçalın etken maddesi kurkumini,n bir antidepresan kadar etkili olduğunu ortaya koyulmuştur. Zerdeçal çorbalara, salatalara ve sebze yemeklerine eklenebilir.



CEVIZ BEYNI KORUYOR

İÇERİĞİNDE beyin sağlığı için önemli olan antioksidanlar, E vitamini, folat, omega- 3 yağ asitlerini içeren ceviz, genç yaşlı herkesin tüketmesi gereken önemli kuru yemişlerin başında geliyor. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerin akıl yürütme testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur