Kakao kalbi güçlendirir

VATANI orta Amerika olan ancak zamanla hemen hemen tüm tropikal ülkelerde yetişen kakao, yaşlanmaya neden olan oksidatif strese karşı koruyucudur. İçinde barındırdığı antioksidan özelliklere sahip olan prosiyanidin, kateşin ve epikateşin, inme veya kalp yetmezliğine yol açabilecek ölümcül kan pıhtılarının oluşumunu önler. Kan şekerini düzenleyen kakaonun, ruh halini de olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle depresyona karşı tüketilmesi faydalıdır.