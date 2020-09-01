Mevsim geçişinde bağışıklığını koru

Beykent Üniversi-tesi Sağlık Bilimle-ri Yüksekokulu Bes-lenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. İrem Dürçek, korona virüs etki-si altında yaz mevsiminden sonbahar mevsimine geçiş sürecinde bağışıklığı güç-lendirmenin daha da önem kazandığını ifade etti.

ÖZEN GÖSTERMELİYİZ

DÜRÇEK, geçiş süre-cinde ne yapılması gerektiğine dair öneri-lerini paylaştı. Nor-mal zamanda mev-sim geçişlerinde yaşanan bağışıklık ile ilgili sorunların, koro-na virüs ile daha dikkatle değerlendirilmesi ihtiya-cının altını çizen Dürçek, "Mevsim geçişi zaman-larında, eğer bireylerin bağışıklık sistemi güçlü değilse nezle, grip gibi solunum yolu hastalıkla-rına yakalanma riskinde artış olduğu veya bu has-talıkların iyileşme süresi-nin uzadığı bilinmekte-dir. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, sonba-harda bağışıklık siste-mimizi güçlü tutmak için beslenmemize ekstra özen göster-meliyiz" dedi.



DENİZ ÜRÜNLERİNİ BOL BOL TÜKETİN

VÜCUDUMUZ metabolik mekanizmaların doğru ve düzgün olarak ilerleyebilmesi için pek çok vitamin ve minerale gereksinim duyar. Et, balık ve diğer deniz ürünlerinde bulunan arginin gibi aminoasitler DNA yapımı ve hücre bölünmesinde önemli rol alan maddelerin yapımı için öncülük eder. Bununla beraber gerekli vitaminler ile bağışıklığı güçlendirici etkiler sağlar.



ELMA HASARI ÖNLÜYOR

Her mevsim sevilerek tüketilen elma, antosiyanin, kuersetin, kateşin, klorojenik asit gibi birçok öğe içerir. Bu sayede bağışıklık sistemi hasarını önlemede yardımcı bir rol oynar. Üzümde ise bol miktarda resveratrol bulunur. Atıştırmalıklar yerine meyvelerden faydalanmak hem formunuzu hem de vücudunuzu korumak adına daha sağlıklıdır.



BAHARATLARIN GÜCÜ

BİTKİSEL yağlardan faydalanmak gerekiyor. Vücudumuzda yapılmadığı için mutlaka dışarıdan alınması gereken (esansiyel) olan linoleik, linonelik ve oleik asit gibi doymamış esansiyel yağ asitleri önemli olmaktadır. Biberiye, adaçayı, kekik, karanfil, karabiber, zerdeçal gibi bitki ve baharatların da antioksidan özellikleri bulunur.



BAĞIŞIKLIK UYKUYU SEVER

BAĞIŞIKLIĞI güçlendirmenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de uyku olduğunu söyleyen İrem Dürçek, "Uyku düzenine dikkat etmek, bağışıklık sisteminin sağlıklı olarak sürdürülmesinde etkili şekilde rol alır. Uyku kalitesinde melatonin oldukça önemli işleve sahiptir. Melatonin içeren gıdalar arasında vişne, papatya, sarı kantaron, fındık, badem gibi gıdalar yer alır" dedi.