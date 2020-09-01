Müge Anlı canlı izle 1 Eylül Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 1 Eylül Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Gülüzar Amanet ve Hami, Yasin ve Emine Kıcı tutuklanarak ceza evine yollandığı açıklandı. Kasten adam öldürme, cinsel istismar delilleri yok etme ve saklama suçlarından tutuklandığı eklendi. Yasemin Hanım, kalabalık ve yoğun bir yerde parayı bulduğunu söyledi. Başta kağıt para sandığını söyledi. Kaldırımda yürürken buldukları dövizin sahibini arıyorlar. Üç yaşındaki Miraç'la ilgili bilgilerin gelmeye başladığını söyleyen Müge Hanım, Remzi'ye define işiyle ne alakası olduğunu sordu. Miraç'ın kaybolduğu programda güvenlik önlemleri alındığı söylendi. Jandarmanın evleri tek tek arayacağı bilgisi verildi. 3 yaşındaki Miraç'ın define yüzünden babasının tehdit edilip belki de bu nedenden dolayı kaçılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2 haftadır kayıp olan Mehmet Efe telefonla yayına bağlandı. Mehmet Efe annesi ile görüşmek istemediğini 16 yıldır kendisini aramadığını kendisinin sürekli dayak yediğini küfürler işittiğini hatta amcasının da dövdüğünü iddia etti. Bulunan paranın sahibi olduğu iddia edilen Emre Şişman yayına geldi. Parayı bulan kişi Arif Bey Emre Şişman canlı yayında para konusunda nasıl ne kadar olduğu konusunda konuştu. Paranın Emre Şişman'a ait olduğun anlaşıldı. Selçuk kendisini yetiştiren annesi Gönül Kuru ile kavuştu. Selçuk canlı yayında kardeşleri ile kavuştu. Gönül Hanım çocuklarına Selçuk isimli bir çocuğu ve kaybolduğunu söylemediği açıklandı.