YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

YKS tercihleri yapıldı, sınavda ter döken, aylardır hazırlanan öğrencilerde hayal ettikleri bölümlere yerleşti. Ancak yerleşemeyen öğrenciler için 2. tercihler başlıyor. Hayal ettiği kuruma yerleşmek isteyen öğrenciler 2. tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2. tercihler ne zaman? İşte detaylar!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerde 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Kayıtların ardından üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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