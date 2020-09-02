Dengeli beslenmeyle diyabeti kontrol et

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, kontrol altına alınamadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bunun için uzman eşliğinde kişiye özel beslenme programı belirlenmesi büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Emine Yüzbaşıoğlu, diyabet hastalarının beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



GENETİK FAKTÖRLER

Şeker hastalığı, pankreastan salgılanan insülin hormonunun yetersiz olması sonucu glikoz yani kan şekeri değerinin artması sonucunda ortaya çıkmaktadır. İleri yaşlarda görülen Tip II diyabetin sebeplerinin başında genetik faktörlerin geldiğini söyleyen Yüzbaşıoğlu, "Fiziksel aktivite azlığı ve kilo fazlalığı da etkenlerden biri. Diyabet kontrol altına alınmadığında; böbrek yetmezliği, katarakt, kalp damar rahatsızlıkları, sinir hasarı, diyabetik ayak, enfeksiyonlara ve hastalıklara yatkınlık gibi rahatsızlıkları beraberinde getirmektedir. Hastalığın kontrol altına alınması için sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat etmek gerekiyor" dedi.



DIYETINIZ YASAM BOYU OLMALI

DİYABET hastalarının beslenme programı kişiye özeldir. Bu diyet geçici olmamalı, beslenme alışkanlığı haline getirilerek yaşam boyu devam ettirilmelidir. Ayrıca, boy ve yaşa uygun kiloda olma şartı aranır. Sahip olunan fazla kilolardan kurtulmak; şeker hastalığını kontrol altına almayı sağlayan en önemli ilkelerden biridir.



POSADAN ZENGIN BESINLER

LİF yani posa vücutta bir süpürge görevindedir. Vücut tarafından emilmedikleri için kompleks karbonhidratlar olarak beslenmede yer almalıdır. Meyveler, sebzeler ve kuru baklagiller posadan zengin besin öğeleri olarak karşımıza çıkar. Posa karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerinin hızla yükselmesini engeller. Günlük 20- 30 gram olacak şekilde ayarlanmalıdır.



PISIRME YÖNTEMINE DIKKAT

YEMEK hazırlaken sağlıklı pişirme yöntemleri kullanmak önemlidir. Diyabet hastalarında günlük alınan kalorinin protein ve yağ yüzdesi dağılımı orantılı olursa daha faydalı olur. Yağ miktarını artırmamak için ızgara, haşlama veya fırınlama yöntemleri tercih edilebilir.



YEMEKLERDE SALATA

ÖĞÜNLERİNİZİ 3 ara, 3 ana olmak üzere düzenlenmelisiniz. Öğün araları 2-2,5 saati aşmamalı, öğünlerde alınan kalori dengeli olmalıdır. Alınan posa yüzdesinin fazla olması karbonhidrat emilimini yavaşlatacağından şeker seviyesinin düzenlenmesine olumlu etki edecektir. Yemeklerin yanına salata eklenmeli, ekmek çeşidi olarak posa içeriği yüksek; çavdar, kepek veya tam buğday ekmeği tercih edilmelidir. Ayrıca kabuklarıyla yenebilen meyveleri soymadan tüketmeye özen gösterin.



BEYAZ EKMEKTEN KAÇININ

GLİSEMİK indeksi yüksek yiyecekler tüketilmemelidir. Örneğin patates, havuç, pirinç, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten, glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmalıdır. Su tüketimi artırılmalıdır, diyabet hastalarının gün içerisinde en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen göstermeleri gerekmektedir.