Ege Üniversitesi’nden akıllı korse

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) hastaların verilerini sağlık merkezine internet üzerinden aktararak kalp krizi durumunda uyarı verebilecek akıllı korse geliştirildiği bildirildi.



YANLIŞ TANI ÖNLEMİ

EÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kıyan, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret ederek, EBİLTEM bünyesindeki firmasında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kıyan, geliştirdikleri "akıllı kart" taşıyan korsenin hastadan aldığı kalp verilerini internet aracılığıyla ilgili sağlık merkezlerine ilettiğini belirtti. Akıllı korsenin "EKG" cihazı gibi çalıştığını anlatan Kıyan, "Göğüs ağrısı ve nefes darlığı çeken hasta grubuna yönelik geliştirilen korsemiz herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilecek. 341 hasta üzerinde yapılan çalışma yapıldı. Korse sayesinde hastalara doğru ve uygun tanı konulması, yanlış tanı olasılığının azaltılması ve kalp hastalarının hayatta kalım oranlarının artırılmasını sağlanacak" ifadelerini kullandı.