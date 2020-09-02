Esra Erol'da canlı izle 2 Eylül Çarşamba!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Esra Erol, canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Salı günü tek parça yayınlanan programda; kocası başkasıyla düğün yaptı, 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif kocası Tarık'la canlı yayında hesaplaştı! Akılalmaz ihanette karı koca tüm kozlarını paylaşacak! 14 yaşındaki İrem İlter önce sevgilisi Abdul Samet ile ortadan kayboldu, sonra babasının dükkanını soydu! Anne kız aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Karısı Elif doğuma gitti, kendisi aynı gün başkasıyla düğün yaptı! Tarık itiraflarıyla, tavırlarıyla herkesi şoke etti! Evine giren hırsızın karısı Şengül'ün sevgilisi olduğunu öğrenen, karısının bir başkasından dünyaya getirdiği 2 çocuk üzerine yazılan Cihan Beyin büyük isyanı! .