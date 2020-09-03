EBA TV canlı izle 3 Eylül Perrşembe!

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim 21 Eylül tarihine kadar devam edecek. 21 Eylül'de vaka tablosuna göre yapılan değerlendirmelerle kademli yüzyüze eğitime geçilecek. Bu süreçte öğrenciler EBA TV ile derslerini takip edebiliyorlar. İşte 3 Eylül Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders imkanını http://eba.gov.tr adresinde takip edebilirsiniz.

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EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.