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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 3 Eylül Perrşembe!

canlı izle 3 Eylül Perrşembe!

TRT ile öğrenciler derslerini uzaktan takip edebiliyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler derslerini yöntemi ile almaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler EBA TV ile derslerini aktif katılım sağlayabiliyorlar. İşte 3 Eylül Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 3 Eylül Perrşembe!

03.09.2020, 09:00

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim 21 Eylül tarihine kadar devam edecek. 21 Eylül'de vaka tablosuna göre yapılan değerlendirmelerle kademli yüzyüze eğitime geçilecek. Bu süreçte öğrenciler EBA TV ile derslerini takip edebiliyorlar. İşte 3 Eylül Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI YAYINI İZLE

TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders imkanını http://eba.gov.tr adresinde takip edebilirsiniz.

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EBA TV ORTAOKUL İÇİN TIKLAYINIZ

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EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.

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