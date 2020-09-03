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Haberler Yaşam İmamın ölümüne soruşturma açıldı

İmamın ölümüne soruşturma açıldı

İmamın ölümüne soruşturma açıldı

03.09.2020, 06:50

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, cami imamı Osman Çilenti (44), korona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkadıktan sonra hastalandı. Hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Çilenti, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çilenti'nin ailesinin ihmal iddiası üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Siverek Kaymakamlığı da idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

YAŞAMINI yitiren Osman Çilenti'nin Eşi Rahime Çilenti, "Eşime cenaze yıkanması için bir teçhizat verilmedi. Korona virüslü cenaze yıkama kursu verilmedi. Eşim ilçeye 35 kilometre uzaklıkta camide görev yapmasına rağmen müftülükçe korona virüslü cenaze yıkanmasında görevlendirildi. Eşime hiçbir şekilde eğitim ve koruyucu elbise falan verilmedi. Eşim kendi maskesi ve eldiveni ile cenazeyi yıkadı" dedi.

2 AYLIK AREL BEBEK KORONAYA YAKALANDI
KORONA virüs vakaları nedeniyle iki mahallesi karantinada bulunan Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan filyasyon çalışmasında Alican G. ve eşinin testleri pozitif çıktı. Ailenin 2 aylık kızları Arel G'ye de virüsün bulaştığı belirlendi. Baba Alican G, Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken Aydın Kadın ve Doğum Hastanesi'nde kontrolleri yapılan anne ve kızı evlerinde karantinaya alındı. Ailenin, İzmir'e tatile gittiklerini, filyasyon çalışmalarını yapan sağlık ekiplerinden gizledikleri öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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