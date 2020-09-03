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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle 3 Eylül Perşembe!

canlı izle 3 Eylül Perşembe!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı " ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 3 Eylül Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle 3 Eylül Perşembe!

03.09.2020, 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,09:52

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 3 Eylül Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA NELER YAŞANDI?

Muğla'da tersanede esrarengiz şekilde kaybolan Mehmet Ali'ye ait olduğu düşünülen iki kemik daha bulunduğu belirtildi. Gaziantep'te kaybolan İsmail Ataç'ın işyerine birkaç km bir mesafede insana ait olan kemikler bulunduğu, bulunan yerde İsmail'e ait giysi ve banka kartları olduğu açıklandı. Eşi Yıldız Hanım; o dönem hamile olduğunu ve eşinin bebeği çok istediğini merakla beklediğini intihar edeceğine inanmadığını söyledi. Üzerindeki 11.750 TL ile ortadan kaybolan Yağmur Hanım'ın üç çocuk sahibi olduğu ailenin Orhan Adıgüzel'den şüphelendikleri ifade edildi. Gülsüm ninenin kaybıyla ilgili Mustafa Avcı'nın ifadesinde işyerinde olduğunu sabah 08.30'da şantiyeye geldiğini 17-18' lere kadar şantiyede kaldığını kayınvalidesinin kayıp olduğunu saat 19.00'dan sonra öğrendiğini sonrasında 2 gün boyunca kayınvalidesi arama çalışmalarına katıldığı söylediği ifadeden okundu.

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