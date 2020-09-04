Düzenli yoğurt tüketimi saç dökülmesini önler

SAĞLIKLI saçlar in yoğurt tüketimi önemli. Yoğurt, B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik asit içeriyor. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor. B5 vitamini saç derisindeki kan akımını hızlandırarak saç derisini de koruyucu yapıya sahip. Günde 2 kase yoğurt tüketebilirsiniz.