DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önündeki evlat nöbetinin 1'inci yılında oturma eylemini sürdüren babaya müjdeli haber geldi. Şırnak'ta önceki gün teslim olan 5 teröristin birinin bir yıla yakından oturma eylemi yapan baba Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan Akkuş olduğu haberi verildi. Çocuğuna kavuşan aile sayısı 16'ya yükselirken, İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen baba Fahrettin Akkuş, 'Oğlumun üzüntüsünden felç oldum, yataklara düştüm. Devletimiz yüzümüzü güldürdü. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim' dedi.