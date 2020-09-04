KPSS için HES kodu gerekli mi? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl kullanılır?

Bunun için sınav başvurusunu devam edebilmek için HES kodu bilgilerim bölümüne giriş yapınız. Yeni kayıt kısmına, HES kodu bilgilerini girin.

ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Binlerce aday KPSS sınavı için ter dökmeye hazırlanıyor. Pandemi döneminde olduğumuz için sınava girerken HES kodu almak gerekiyor. Adaylar nasıl HES kodu alacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar!

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan aynı salonlarda sınava alınacaklar." ifadelerini kullandı.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

KPSS İÇİN HES KODU GEREKLİ Mİ? HES uygulamasını indirdikten sonra HES kodu işlemleri panelinden yeni kod ekle diyerek ÖSYM sınavları için HES kodu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.