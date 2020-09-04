Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 4 Eylül Cuma Müge Anlı'da yaşananlar...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir aradan sonra geri döndü. 12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 4 Eylül Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Dün yayında sıkça adı geçen ve Mustafa Avcı ile birlikte olduğu iddia edilen Sacide Hanım stüdyo konuğu oldu. Gülsüm Çınar'ın kaybından 4 sene geçtiğini artık kayıp olarak değil cinayet olarak işlendiği ifade edildi. Müge Anlı olay günü Gülsüm Teyze Neriman Çiftçi'nin evinde olduğu ve gören en son gören kişinin Sacide olduğunu söyledi. Mustafa Avcı, Ömer'in eşi Gülhan ile konuştuğunu Gülhan'ın ortaya bir laf attığını sadece ses kaydı olduğunu görüntü olmadığını ifade etti. Sacide Hanım Mustafa Avcı'nın jandarmaya olay günü Sacide'nin yanındayım dediğini kendisine jandarmanın sorduğunu daha sonra ifade değiştirdiğini açıkladı. Sacide Hanım 1,5 senedir eniştesi Mustafa'yı görmediğini ileri sürdü. Mustafa Avcı Sacide'nin yalan söylediğini jandarma çağırdıktan sonra görüşmediğini jandarmaya çağırasıya kadar görüştüklerini beyan etti.