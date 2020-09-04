“Virüs beni mahvetti”

ŞIRNAK'TA 2003 yılında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan ve gazi olan polis memuru Suat Erdik, görev yaptığı Aydın'da 3 ay önce halsizlik, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki pandemi kliniğine yönlendirilen Erdik'in tomografisinde zatürre olduğu anlaşıldı. YAPILAN korona testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Erdik, 7 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 14 günlük karantina sürecinin ardından mesleğine geri dönen Erdik, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Korona virüse yakalandıktan sonra hayatının mahvolduğunu dile getiren Erdik, "Korona virüs, bana karakola gelen bir kişiden bulaştı. Virüs etkisini kas ağrısı ve yüksek ateşle gösterdi. Testimin pozitif çıkmasının ardından neredeyse dünyam karardı. Tedavi sürecinde ateşim 3 gün düşmedi. Ölüm korkusuna kapıldım. Ailemi bir daha göremeyeceğimi zannettim. Tedavi sürecinde bedenen ve ruhen çok yıprandım. Ümitsizliğe kapıldığım anlarda ailem aklıma geldi. Çocuklarıma kavuşma arzusu ile moralimi yüksek tutup virüsü yenmeyi başardım. O zorlu süreçte hayatım mahvoldu" diye konuştu. EN iyi tedavinin hiç hasta olmamak olduğunu dile getiren Suat Erdik, "Korona virüsü önemsememek en büyük yanlışlık. Virüs vücuda girdikten sonra ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyorsunuz ancak iş işten geçmiş oluyor. Bu konuda bilinçli davranmayanlar var. Onlara uyarım, kendileri ve sevdikleri için kurallara uysunlar" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE