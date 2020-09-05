Brezilya’dan Şili’ye “Hercai” dijital platformlarda ülkelerin zirvesine oturdu!

HERCAİ BİR KÜLTÜREL MİRASI DÜNYAYA TANITTI!

Şili TVN televizyonu yeni sezon tanıtımını aynı anda yayınladı. "Hercai"nin yeni sezon ilk tanıtımı #Hercai etiketi Türkiye, Brezilya ve Şili'de Twitter gündemine girdi. Şili'de ilk 10'a Brezilya'da 45. ve Yunanistan'da 50. sıraya kadar yükseldi. Ancak bunlardan daha önemlisi "Hercai", defalarca olduğu gibi Türkiye'yi yurtdışında kültürel miraslarından birini daha ön plana çıkararak temsil etmesiydi.

Hercai birinci sezon finalinde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmıştı. Şimdiyse UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından İshak Paşa Sarayı'nı dünyaya tanıtma konusunda büyük bir vazife edindi. İshak Paşa Sarayı "Hercai"nin yeni sezon tanıtımına ev sahipliği yaptı. Bu tarihsel doku, "Hercai" sayesinde Dünya'nın birçok ülkesinde yeniden gündeme geldi.





Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök paylaşıyor. İlk bölümünden beri yoğun ilgiyle takip edilen, tüm sosyal medya platformlarında izlenme ve etkileşim rekorları kıran Hercai, yeni sezon tanıtımıyla da Twitter'da dünyanın en çok konuştuğu dizi oldu.