İnsan 7/24 veri üreten bir canlıya dönüşecek

Son yıllarda kullanılırlığı giderek artan akıllı saatler, kişilerin uyku düzenlerinden kalp atış ritimlerine kadar pek çok biyolojik durumu veriye dönüştürebiliyor. Gelecekte insan beynine yerleştirilecek çipler ile göze takılabilen ve video kaydı yapıp fotoğraf çekebileceği iddia edilen kontak lensler ile insanın her hareketinin veriye dönüştürüleceği bir geleceğin de kapısı açılıyor. Geliştirilen çiplerle birlikte insan beyniyle bilgisayar arasında doğrudan arayüz oluşturulması hedefleniyor. Böylece insan da 7 gün 24 saat sürekli veri üreten bir canlıya dönüşmüş olacak. Bilim adamları bu teknolojinin hastalıkları önlemede kullanılmasının yanında, vereceği zarara da dikkat çekti. İnsanların özel hayatının ve kendine ait alanının oldukça daralacağını söyleyen bilim adamları, bu teknoloji kullanılırken de sınırlarının bilinmesi gerektiğini ifade ediyor.