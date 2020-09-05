‘Kafam almıyor’ sözü tarih oluyor

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, geliştirdiği beyin cihazlarını domuzlara yerleştirdi. Musk da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlikte teknolojinin nasıl çalıştığını ilk kez gösterdi. Peki nedir bu çip meselesi? Bilimkurgu filmleri gerçek mi oluyor? Elon Musk'ın başka bir amacı mı var? Bu soruların cevabı yazımızda...

İLK ÇİPLİ CANLI GERTRUDE

Elon Musk, izleyicilere beynine cihaz takılan Gertrude adlı domuzu sundu. Çip, hayvanın bir şey kokladığında, dokunduğunda, yemek yediğinde ya da bir şekilde uyarıldığında tepki oluşturdu. Her tepki bir ekranda bir nokta haline geldi. Çipin güvenilir olduğunu göstermek için Musk, beynine yerleştirilen ve daha sonra çıkarılan bir başka domuzu gösterdi. Hayvan oldukça sağlıklıydı. Neuralink'in ürettiği cihaz hayvan hakları aktivistlerinin de hedefi oldu. Şirket ise buna karşılık, uzmanların katılmasını ve primatlar üzerindeki testlerin sınırlı olmasını sağladı.

1 SAATTE YERLEŞTİRİLECEK

Musk etkinlik sırasında cihazın ileride insan beynine yerleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı bir robotu da gösterdi. Ameliyatın yaklaşık 1 saat süreceği ve genel anesteziye ihtiyaç duyulmadan yapılacağını açıkladı. Musk'a göre hasta ameliyattan sonra aynı gün içinde evine dönebilecek. Bozuk para büyüklüğündeki cihaz gelecekte insanlara da takılacak. Muhtemelen beyin hasarı ve diğer rahatsızlıkları olan kişilere yardımcı olacak. Aynı zamanda eğlence için de kullanılabilecek. Örneğin Musk'a göre cihaz, müziği doğrudan bir kişinin beynine aktarabilecek. Her seferinde şaşırıp 'Bundan daha fazla ne olabilir ki?' dediğimiz birçok gelişme, kısa bir süre içerisinde 'eski' olarak tanımlanabiliyor. Musk'ın bu projesi de yakın bir gelecekte 'Kafam almıyor' deyimini tarihe karıştıracak kapıyı aralamış gibi görünüyor.