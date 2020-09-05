Kas ağrılarına doğal tedaviler

KÖTÜ duruş pozisyonu ve soğuk havalar kas ağrılarına neden olabiliyor. Doğal çözümlerin ağrı kesici etkisiyle bir nebze de olsa rahatlayabilirsiniz. Kaslara aşırı yüklenme, kötü duruş pozisyonu, psikolojik gerilimler ve soğuk algınlığı can yakan kulunç ağrılarının başında geliyor. Uzmanlar bu ağrıların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü, doğal çay ve karışımların iyi geldiğini belirtiyor.

PORTAKAL KABUĞU

CAM bir kavanozun yarısına kadar saf zeytinyağı koyun. Ardından küçük parçalara ayrılmış portakal kabuklarını ekleyin. 2 hafta kadar güneş alabileceği bir yere

PELİN OTU BİR fincan kaynar atın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra süzerek günde 3 öğün birer çay fincanı tüketin.

PAPATYA İNCE kıyılmış taze papatya çiçeğini bir şişenin ağzına kadar doldurun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Ağzını sıkıca kapatıp 2 hafta boyunca güneş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletin. Gerektiğinde şişeyi çalkalayın. İyice süzdükten sonra ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulayın.

MISIR PÜSKÜLÜ

BİR litre suyun içine yeteri miktarda mısır püskülü katın. Kaynadıktan sonra ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulayın.

NANE

BİR fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı nane atın. Demledikten sonra süzün. Günde 3 öğün birer çay fincanı tüketebilirsiniz.

LAHANA

LAHANANIN geniş yapraklarını kaynatın. Ağrılı bölgeye sıcak halde koyun. Soğumasına yakın sıcak olan yenisi ile değiştirin. Ayrıca lahana kaynadıktan sonra kıyarak lapa haline getirin. Sıcak bir bezin içine yerleştirin, ağrılı bölgeye sarın.