ANTALYA'DA, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını artırınca, kendini yol kenarına attı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Otobüse alınmayınca sileceklere tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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