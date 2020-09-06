DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç sorgulama...

Eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamak isteyen önlisans mezunlarının katıldığı DGS sınavının sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek haberde. Sınava katılan öğrenciler DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki DGS sonuçları erken açıklanır mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek..



DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.



2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.



Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.