KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? soruları bugün sınava katılan memur adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Lisans mezunu adayların katıldığı sınavın ilk oturumunda genel yetenek genel kültür bölümü gerçekleştirildi. Öğretmen olmak isteyenler ise eğitim bilimleri sınavına da katıldılar. Peki 2020 ÖSYM KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.