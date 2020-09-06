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Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın tavsiyesi

Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın tavsiyesi
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Sağlık Bakanlığı'nca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

REHBER YAYINLANDI
YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi. Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi' yayınladığı anımsatıldı.

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