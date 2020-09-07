Anne ile 6 aylık kızı bu araçta can verdi

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan ile 6 aylık kızı Asya yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza önceki gece Genç-Bingöl yolu Çayağzı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Fadile Koşan olay yerinde hayatını kaybederken, 6 aylık kızı Asya ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Asya, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.