Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan ile 6 aylık kızı Asya yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza önceki gece Genç-Bingöl yolu Çayağzı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Fadile Koşan olay yerinde hayatını kaybederken, 6 aylık kızı Asya ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Asya, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anne ile 6 aylık kızı bu araçta can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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