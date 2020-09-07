Hatipoğlu Kovid-19 savaşını kazandı

ÜLKEMİZİN en sevilen ilahiyatçıları arasında yer alan Nihat Hatipoğlu'nun koronaya yakalanması sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu hakkında Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.