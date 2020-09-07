KYK yurt burs başvurusu başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite hayalleri için ter döken öğrenciler, istedikleri bölümlere yerleşti. Kimileri yaşadığı şehirdeki üniversitelere yerleşirken, kimileri de şehir dışını kazandı. Şehir dışını kazanan öğrenciler yurt başvurusunun ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. işte detaylar!

KYK YURT BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl yurt başvuruları Ağustos ayında, burs başvuruları ise Ekim ayında alınmıştı. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle akademik takvimde değişiklik yaşandı. Yurt başvurularının önümüzdeki günlerde, burs başvurularının ise daha ileri bir tarihte başlaması bekleniyor.

ÖDEMELER BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulur. Başvurular e-Devlet üzerinden alınır ve bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT'lerden şifrelerini temin etmeleri gerekir.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirlenen tarihler arasında yine e-Devlet üzerinden alınan başvurular için öncelikle e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ile PTT'lerden şifre almaları gerekiyor. Ya da diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Sisteme girişin arındından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" sayfasında yer alan form doldurulmalıdır.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

–Ön lisans öğrencileri,

–Lisans öğrencileri,

–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

–2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

–Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

–Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

–Yabancı uyruklu öğrenciler,

–Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

–Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

–Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

–Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

–Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

–Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.

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