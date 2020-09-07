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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 7 Eylül Pazartesi!

ile Tatlı Sert canlı izle 7 Eylül Pazartesi!

Kaybolan kişileri, faili meçhul cinayete kurban gidenleri ve birçok sosyal sorumluluk projesini ele alan , bugün heyecanlı bir yayınla ekranda. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 7 Eylül Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası....

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 7 Eylül Pazartesi!

07.09.2020, 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,09:50

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da cuma günü; sıkça adı geçen ve Mustafa Avcı ile birlikte olduğu iddia edilen Sacide Hanım stüdyo konuğu oldu. Gülsüm Çınar'ın kaybından 4 sene geçtiğini artık kayıp olarak değil cinayet olarak işlendiği ifade edildi.

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MÜGE ANLI'DA CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Yayında sıkça adı geçen ve Mustafa Avcı ile birlikte olduğu iddia edilen Sacide Hanım stüdyo konuğu oldu. Gülsüm Çınar'ın kaybından 4 sene geçtiğini artık kayıp olarak değil cinayet olarak işlendiği ifade edildi. Müge Anlı olay günü Gülsüm Teyze Neriman Çiftçi'nin evinde olduğu ve gören en son gören kişinin Sacide olduğunu söyledi. Mustafa Avcı, Ömer'in eşi Gülhan ile konuştuğunu Gülhan'ın ortaya bir laf attığını sadece ses kaydı olduğunu görüntü olmadığını ifade etti. Sacide Hanım Mustafa Avcı'nın jandarmaya olay günü Sacide'nin yanındayım dediğini kendisine jandarmanın sorduğunu daha sonra ifade değiştirdiğini açıkladı. Sacide Hanım 1,5 senedir eniştesi Mustafa'yı görmediğini ileri sürdü. Mustafa Avcı Sacide'nin yalan söylediğini jandarma çağırdıktan sonra görüşmediğini jandarmaya çağırasıya kadar görüştüklerini beyan etti.

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