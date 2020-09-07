Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 7 Eylül Pazartesi!

Müge Anlı hafta içi her gün 10.00'da atv ekranlarında olmaya devam ediyor. Ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuran Müge Anlı'da cuma günü; sıkça adı geçen ve Mustafa Avcı ile birlikte olduğu iddia edilen Sacide Hanım stüdyo konuğu oldu. Gülsüm Çınar'ın kaybından 4 sene geçtiğini artık kayıp olarak değil cinayet olarak işlendiği ifade edildi.

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MÜGE ANLI'DA CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Yayında sıkça adı geçen ve Mustafa Avcı ile birlikte olduğu iddia edilen Sacide Hanım stüdyo konuğu oldu. Gülsüm Çınar'ın kaybından 4 sene geçtiğini artık kayıp olarak değil cinayet olarak işlendiği ifade edildi. Müge Anlı olay günü Gülsüm Teyze Neriman Çiftçi'nin evinde olduğu ve gören en son gören kişinin Sacide olduğunu söyledi. Mustafa Avcı, Ömer'in eşi Gülhan ile konuştuğunu Gülhan'ın ortaya bir laf attığını sadece ses kaydı olduğunu görüntü olmadığını ifade etti. Sacide Hanım Mustafa Avcı'nın jandarmaya olay günü Sacide'nin yanındayım dediğini kendisine jandarmanın sorduğunu daha sonra ifade değiştirdiğini açıkladı. Sacide Hanım 1,5 senedir eniştesi Mustafa'yı görmediğini ileri sürdü. Mustafa Avcı Sacide'nin yalan söylediğini jandarma çağırdıktan sonra görüşmediğini jandarmaya çağırasıya kadar görüştüklerini beyan etti.