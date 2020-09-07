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Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. " dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

07.09.2020, 20:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,20:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

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