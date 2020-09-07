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Sosyal medya kıskançlığı yüzünden eşini bıçakladı

Bursa'da yaşayan Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesapla eşini takibe başladı. Bir süre sonra kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı.

Giriş Tarihi: 7.9.2020