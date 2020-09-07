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kıskançlığı yüzünden eşini bıçakladı

'da yaşayan Orhan D. (37), kendisini aldattığı şüphesiyle sosyal medyadan açtığı sahte hesapla eşini takibe başladı. Bir süre sonra kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Melek D. (27), eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı.

Sosyal medya kıskançlığı yüzünden eşini bıçakladı
Giriş Tarihi: 7.9.2020

Ağır yaralanan kadın komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, Orhan D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay, dün saat 02.00'de merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde yaşandı.

FOTOĞRAFLARI GÖSTERMEDİ
İKİ çocuğunun annesi eşi Melek D'nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D. sosyal medyadan açtığı sahte kimlikle bir süre takip ettiği eşinin telefonundaki fotoğrafları görmek istedi. Melek D'nin karşı çıkması üzerine kıskançlık krizine giren Orhan D, kavga sırasında çocukların odalarında uyuduğu sırada mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını defalarca bıçakladı. Melek D'yi, çığlıklarına yetişen komşuları hastaneye kaldırdı.

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