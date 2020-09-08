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Haberler Yaşam 4 futbolcunun lisansı çıktı

4 futbolcunun lisansı çıktı

4 futbolcunun lisansı çıktı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

TFF'nin talimatta değişiklik yapması sonrası maç haftasına girilirken G.Saray, yeni transferlere lisans çıkarmaya başladı. Arda Turan, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç gibi isimler haftanın ilk gününde hemen Galatasaray listesine eklenirken, Omar ve Kerem Aktürkoğlu'nun lisanslarının da çok yakın zamanda çıkması bekleniyor. Bilindiği üzere yaşanan ekonomik problemler sebebiyle 35 milyon liralık vergi borcu kapanamazken, yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kala lisans konusu panik oluşturmuştu.

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