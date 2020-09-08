Aydın'ın Efeler ilçesinde M.B. isimli genç kız, uçurumun kenarına giderek intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KORKULAN OLMADI
Bölgeye gelen polis ekipleri, uçurumun kenarında intihar edeceğini söyleyen genç kızı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Genç kıza elle temas ederek uçurumun kenarından alan polis ekipleri, ambulansa kadar kendisine eşlik etti. M.B. 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edilirken, polis normal görevine döneceği sırada intihar girişiminde bulunan kızın Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Bölgeye giden tüm polisler hemen izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu genç kızın Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler rahat bir nefes aldı.
KAZIM YÖRÜKCE
İntihardan vazgeçirilen genç kız pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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