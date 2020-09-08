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Kazada araçta sıkısan kisiyi itfaiye kurtardı

Kazada araçta sıkısan kisiyi itfaiye kurtardı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

MUĞLA Ortaca'daki kazada araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı. Yeni Sarıgerme yolu Kemal Şahin Bulvarı'nda seyir halindeki 48 M 2784 plakalı araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın ön koltuğunda sıkışan, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ADEM ÜLKER

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