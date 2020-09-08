‘Korona virüs sadece ileri yaş hastalığı değil’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında "Son 1 ayda virüse yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler" şeklindeki paylaşımının ardından, bir uyarı da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan geldi. İnsanlarda Covid-19 enfeksiyonunun ileri yaş hastalığı olduğu gibi yanlış bir ön yargı bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid-19 enfeksiyonu yüzünden yoğun bakımda yatan gençlerin de olduğunu söyledi.

"HER 100 VAKADAN 40'I"

Korona virüs hastalık sürecinin gençlerde de ağır seyredebildiğini belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sağlık Bakanlığı'nın her gün Covid-19 bilgilendirme sayfasında yayınlanan verilerine göre bizim yeni tanı konan vakalarımızın büyük bir kısmı 15 ile 65 yaş arasındaki kişilerden oluşuyor. Yani günlük yaşamın sosyal yaşamın içerisinde aktif olan kişilerde bu hastalık daha fazla tespit ediliyor. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, son 1 ayda 20-40 yaş arasındakiler, 100 vakanın 40'ını oluşturuyor. Bu çok önemli bir oran. Gençlerde de Covid-19 ağır gitme ihtimali olan bir hastalık. O yüzden özellikle sosyal yaşamda aktif olan gençler çok daha dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.