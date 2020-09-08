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soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS soru ve cevapları...

6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Lisans sınavı sonrası memur adayları merakla sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. 120 sorunun yöneltildiği KPSS sınavı sonrası gözler 'de. Peki 2020 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

08.09.2020, 11:31

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusu sınava katılan memur adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar merakla ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. Peki sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı belli mi? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans sınavının ardından sorular ve cevaplar, 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.

Bu kapsamda KPSS soruları ve cevapları için duyurunun 8 Eylül tarihinde yapılması beklenebilir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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